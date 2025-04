De Luca, in Campania danni dazi per mezzo miliardo di euro

"Gli effetti dei dazi di Trump in Campania? Sulla questione va fatta un'analisi attenta. Da una prima valutazione fatta, soprattutto in relazione al comparto agricolo ed agroalimentare, avremo un danno di mezzo miliardo di euro".

Lo ha detto a Benevento il governatore della Campania Vincenzo De Luca rispondendo alle domande dei giornalisti.

"Si calcola - ha aggiunto De Luca - di una ricaduta importante soprattutto per il comparto vinicolo, dell'ortofrutta e della zootecnia. Dobbiamo valutare quindi con grande attenzione queste ricadute. Credo però che ci sarà qualche ricaduta anche sul comparto meccanico e sull'automotive. E la situazione non è banale".

"Non credo che dobbiamo avere reazioni di istinto per non aprire una guerra commerciale che non finisce più. Dobbiamo però trovare una risposta a questa iniziativa degli Stati Uniti per la quale rischiano di avere ricadute occupazionali davvero pesanti".



