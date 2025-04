De Gregorio, si migliora accessibilità a siti archeologici

"C'è un accordo commerciale con il Parco archeologico di Pompei e con il Comune di Torre Annunziata per migliorare l'accessibilità ai siti archeologici" Lo ha detto il presidente dell'Eav, Umberto De Gregorio a margine della conferenza stampa sul patto tra Comune di Torre Annunziata - Eav - Parco archeologico di Pompei.

"Con Pompei ci sarà la possibilità di fare, alla stazione della Circumvesuviana di piazza Garibaldi, il biglietto per entrare nel Parco archeologico" ha spiegato ai cronisti De Gregorio "Con il Comune di Torre Annunziata, vi è un'iniziativa tesa a valorizzare Oplontis e la Villa Poppea con un biglietto dedicato, ma soprattutto con una serie di iniziative che divulgano la notizia che dalla stazione della Circumvesuviana di Torre Annunziata sono tre minuti a piedi per arrivare nel sito archeologico". (ANSA)

