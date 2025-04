Creative Live, la festa in musica dei giovani talenti

La musica dei giovani sarà protagonista sabato 5 aprile alle ore 20 alle Officine San Carlo con Creative Live, una grande festa che celebra il talento e l'impegno dei partecipanti al progetto Creative - Festival Metropolitano delle Culture Giovanili.

Sul palco, oltre 30 giovani artisti si esibiranno dal vivo in performance soliste e collettive, proponendo brani originali e interpretazioni d'autore. Un'occasione unica per scoprire le nuove voci e i nuovi suoni emersi dai laboratori di Urban Music, curato da Lucariello, e Canzone d'Autore, guidato da Giovanni Block, entrambi dedicati alla scrittura, alla composizione e alla costruzione di un'identità artistica autentica.

Il concerto sarà anche un momento di festa e riconoscimento per il percorso affrontato dai partecipanti nei mesi scorsi: sul palco verranno consegnati gli attestati di partecipazione ai laboratori, e nel corso della serata verranno annunciati nuovi percorsi di audizione e opportunità di esibizione per i talenti emergenti.

L'evento, a ingresso gratuito su prenotazione, si inserisce nella cornice di Creative, il progetto promosso dalla Città Metropolitana di Napoli e dalla Fondazione Teatro San Carlo, in collaborazione con l'Osservatorio Giovani del Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e Officine San Carlo, per valorizzare la creatività giovanile e creare connessioni tra i giovani artisti e l'industria culturale.

Il territorio partenopeo si conferma dunque come un crogiuolo di creatività e innovazione, pronto a celebrare e sostenere i giovani artisti che contribuiscono a arricchire il panorama locale e nazionale. A ospitare il debutto dei nuovi talenti, le Officine San Carlo un progetto di rigenerazione che ha scelto la cultura e le arti come strumenti attivi di rinnovamento.

Creative Live è una lettura sul mondo delle periferie, intese come fulcro di una rinascita culturale e sociale, un luogo di condivisione, dove stili musicali e discipline diverse si incontrano in un'esperienza straordinaria, nel segno di una creatività sostenibile.

Non solo musica: circa 120 giovani tra i 18 e i 34 anni hanno seguito le attività, completamente gratuite, dei Creative Labs, con obiettivi e output definiti per ogni laboratorio e disciplina.

Il Creative Startup Lab, percorso formativo volto a stimolare lo sviluppo di competenze imprenditoriali, progettato e gestito da SPICI - Società per l'Innovazione, la Cooperazione e l'Internazionalizzazione, ha dedicato spazio alle future opportunità professionali rivolte ai partecipanti con un focus particolare sulle Academy e i percorsi di eccellenza dell'Università Federico II. Nella pitch session, i partecipanti hanno avuto modo di presentare i progetti imprenditoriali a cui hanno lavorato in questi mesi e la vittoria è andata a Snap The Clue, start up culturale che trasforma la visita alla Città di Napoli in un'esperienza interattiva e autentica. L'obiettivo è contribuire alla costruzione di un ecosistema dell'innovazione e della creatività sempre più inclusivo, aperto e collaborativo, capace di valorizzare le idee e il potenziale delle nuove generazioni.

INWARD - Osservatorio Nazionale sulla Creatività Urbana ha guidato i partecipanti nell'acquisizione delle competenze necessarie su come curare, gestire e promuovere progetti di creatività urbana nello spazio pubblico. Come output finale e manifesto del programma è stata realizzata a Monte Sant'Angelo un'opera murale dall'artista napoletano Zeus40 dal titolo Creative: tre figure centrali con diverse caratteristiche indicano che tutte e tutti possono valorizzare il proprio talento partendo da tre elementi principali: la mente, il cuore e il corpo. Si tratta dell'ottavo intervento coordinato da INWARD, nel sistema territoriale di creatività urbana ISAAC - International Street Art Academy Campus, il primo distretto universitario dedicato alle opere d'arte murale. L'opera sarà ufficialmente inaugurata martedì 22 aprile alla presenza del Sindaco Metropolitano Gaetano Manfredi, del Rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II Matteo Lorito e della Direttrice della Fondazione Teatro San Carlo Emmanuela Spedaliere, presso il complesso di Monte Sant'Angelo.

Nell'ambito del Creative Lab Cinema e Linguaggi Audiovisivi a cura di Audiovisual Napoli Hub, è stato sviluppato e realizzato dai partecipanti un prodotto audiovisivo in stile documentaristico. Il documentario restituisce, attraverso testimonianze e momenti performativi, la coralità e la complessità del progetto e intende intrecciare le storie, i sogni e le sfide dei giovani creativi con quelle dei promotori, docenti e artisti coinvolti; un contenuto originale, realizzato dal punto di vista inconsueto degli stessi partecipanti, ovvero i beneficiari diretti del progetto Creative, ragazzi che intraprendono e producono cultura.

Coordinato dal prof. Lello Savonardo, Consulente del Sindaco della Città Metropolitana per le Politiche Culturali Giovanili, e con la produzione esecutiva di Daniela Bozza, con una lunga storia professionale nei media, Creative sostiene il valore della creatività giovanile come elemento centrale per l'industria culturale nel territorio metropolitano napoletano e ha fornito ai giovani strumenti concreti per realizzare il loro potenziale e sostenere la nascita di nuove professionalità nella musica, nelle arti e nelle tecnologie, mettendo in luce il ruolo centrale della cultura, dell'arte e del talento come motori di trasformazione individuale e sociale. Il progetto nasce disseminato, diffuso nel tempo e nello spazio nei diversi comuni della Città Metropolitana di Napoli, in intesa con le realtà istituzionali e culturali più rilevanti del territorio. La visione è di lungo termine, un progetto ampio, che parte dalla realizzazione di laboratori di formazione in città, per poi radicarsi nel territorio circostante, con eventi lungo l'arco dell'anno, e un preciso target di fruibilità giovane.

Creative è promosso dalla Città Metropolitana di Napoli e dalla Fondazione Teatro San Carlo, in collaborazione con l'Osservatorio Giovani del Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e Officine San Carlo. L'iniziativa gode inoltre del sostegno di numerose istituzioni e organizzazioni, tra cui ABANA - Accademia di Belle Arti di Napoli, Audiovisual Napoli Hub, BeQuiet, Infiniti Mondi - Casa delle Tecnologie Emergenti di Napoli, Club Tenco - Premio Tenco, Confindustria Radio Televisioni, Film Commission Regione Campania, FIMI - Federazione Industria Musicale Italiana, INWARD - Osservatorio Nazionale sulla Creatività Urbana, Altra Napoli EF, MEI - Meeting delle Etichette Indipendenti, e SPICI Società per l'Innovazione, la Cooperazione e l'Internazionalizzazione.





