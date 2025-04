Ceramica di Vietri, bando per formare 20 ceramisti

"Siamo pronti a formare una nuova classe di ceramisti campani, capaci di guardare al futuro e di salvaguardare il posizionamento competitivo della ceramica vietrese, punta di eccellenza dell'artigianato campano". Con queste parole, il presidente di CNA Salerno, il maestro ceramista Lucio Ronca ed il segretario Simona Paolillo, hanno salutato la imminente pubblicazione del bando che apre ufficialmente le iscrizioni per aderire alla seconda edizione del percorso formativo e di qualificazione professionale come "Operatore della ceramica artigianale". Promosso, attraverso Sviluppo Campania, dalla Regione Campania, Assessorato alle Politiche Giovanili, di intesa con il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Corso per "Operatore della ceramica artigianale", fortemente voluto da CNA Salerno in continuità alla prima edizione, è destinato a 20 residenti campani di età compresa fra i 18 ed i 34 anni, in possesso del titolo attestante l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Particolare attenzione sarà rivolta ai NEET, ossia a quei giovani non impegnati in attività lavorative, di studio o formazione; ai cittadini stranieri è inoltre richiesto il possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana ad un livello non inferiore all'A2 del QCER, ad eccezione di quelli che abbiano conseguito un diploma d'istruzione in Italia. Le lezioni sia teoriche che pratiche con stage nei laboratori e nelle botteghe artigiane avranno come quartier generale la sede della Scuola di ceramiche vietresi, a Raito, frazione di Vietri sul Mare. La partecipazione al corso è gratuita e al completamento del percorso sarà assegnata una borsa di studio di mille euro che sarà consegnata in una cerimonia di premiazione nel corso della quale gli studenti riceveranno anche l'attestato di qualificazione professionale.



