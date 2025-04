Aveva in casa 60 esemplari di pappagalli, denunciato

I militari del Nucleo Carabinieri Cites di Napoli, insieme al personale del Servizio Veterinario dell'Asl Na2 Nord e della Lipu si sono recati a Giugliano in Campania (NA) presso una residenza privata al fine di verificare l'eventuale presenza di specie protette nonché la corretta detenzione di una moltitudine di pappagalli, visibili dalla strada, con particolare riferimento al benessere degli stessi.

I militari intervenuti constatavano, sulla parete del balcone e nello sgabuzzino dell'abitazione, la presenza di 60 psittacidi di varie specie nessuna delle quali inclusa negli elenchi della Cites (Convezione di Washington per la tutela di specie animali e piante a rischio di estinzione).

Dal controllo tuttavia emergevano serie criticità relative al benessere dei volatili così come verificato dal personale medico intervenuto che costatava come le gabbie presenti fossero ammassate, soprapposte l'una sull'altra e inidonee alla detenzione degli esemplari; pessime condizioni igieniche, in quanto vi erano residui alimentari e deiezioni non rimossi da diversi giorni ed inoltre una inadeguata protezione dagli agenti atmosferici. Inoltre veniva constatata anche una totale assenza di un sistema di aereazione creando un odore nauseabondo.

Alla luce di quanto descritto, riscontrando violazioni all'art.

727 c.p. co.2 (detenzione di animali incompatibili con la loro natura), tutti gli esemplari venivano sequestrati e un 61enne, denunciato all'autorità giudiziaria.



