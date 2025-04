Auto in fiamme nell'Avellinese, incendio doloso

Attentato incendiario nella notte ad Aiello del Sabato, in provincia di Avellino. Un'auto parcheggiata in viale Unità d'Italia è stata data alle fiamme ed è stata parzialmente distrutta. Vicino al veicolo sono state rinvenute due bottiglie di plastica con residui di benzina. Il proprietario, un operaio del posto, ha escluso di aver ricevuto minacce o richieste estorsive. L'incendio è stato spento dai Vigili del Fuoco di Avellino. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri che hanno acquisito le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza della zona.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA