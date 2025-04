A San Pietro a Majella presentazione del cd "Violoncelliade"

Prosegue nel segno del violoncello la stagione concertistica del San Pietro a Majella: domani, venerdì 4 aprile la Sala Scarlatti ospiterà la presentazione dal vivo di "Violoncelliade", primo lavoro discografico dell'omonimo ensemble fondato da Luca Signorini che dal 2022 vede protagonisti allievi del Conservatorio napoletano formatisi sotto la sua guida.

Il concerto proporrà un significativo estratto del repertorio presente nell'album, incentrato su brani ed elaborazioni originali che lo stesso Signorini ha realizzato per la formazione, combinando spunti inediti con richiami alla musica classica e al jazz.

Nel programma della serata spicca la presenza di Maria Pia De Vito, che affiancherà i giovani violoncellisti del San Pietro a Majella nell'esecuzione di Devotion, brano con testo in inglese ispirato ad un madrigale di Orlando di Lasso.

In chiave tutta strumentale sarà invece l'interpretazione di Flat Street e The Black Crying of Eurydice, due composizioni che evocano atmosfere jazzistiche, la prima per la stesura in forma di ballad, la seconda per la citazione del celebre tema scritto da Luiz Bonfá e Antônio Maria per il film "Orfeo negro".

L' approccio traversale adottato dall'ensemble nella scelta del proprio repertorio sarà poi testimoniato da un adattamento per violoncelli di 'O surdato nnammurato, che darà all'iconica canzone napoletana una raffinata veste cameristica.

Oltre che nei brani presenti nell'album, la cifra stilistica del progetto Violoncelliade rivivrà anche nella riproposizione di pagine di Vivaldi e Šostakovič. Al compositore veneziano rimanderanno i brani Vivaldi Twilight e Vivaldi Largo, rivisitazioni di suoi celebri concerti per archi. Al compositore russo rimanderà il brano Šostakovič all cellos, che prende spunto dalla Sonata op. 40 per violoncello e pianoforte.

"Con Violoncelliade il Conservatorio di San Pietro a Majella riafferma la propria vocazione alla ricerca artistica e all'innovazione, nel solco di una grande tradizione musicale.

Questo progetto rappresenta un esempio virtuoso di come la didattica possa tradursi in creazione, coinvolgendo i nostri giovani talenti in un percorso che intreccia rigore, creatività e dialogo tra generi. La presenza di Maria Pia De Vito, artista di rara sensibilità, arricchisce ulteriormente un'iniziativa che pone il nostro Conservatorio come crocevia dinamico di formazione e cultura musicale" ha dichiarato il presidente del Conservatorio Carla Ciccarelli.

L'album "Violoncelliade" è disponibile su etichetta Alfa Music in formato cd e sulle principali piattaforme di streaming musicale.

Il concerto di presentazione di venerdì 4 aprile avrà inizio alle ore 18.00 con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA