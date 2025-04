A Napoli conferenza scientifica su malattie infettive emergenti

Le malattie infettive emergenti sono al centro della INF-ACT Conference 2025, conferenza scientifica, che ha preso il via oggi presso la Scuola di Medicina dell'Università Federico II di Napoli con la partecipazione del ministro dell'Università e della ricerca, Anna Maria Bernini. La conferenza, che si concluderà il 5 aprile, affronta un tema quanto mai attuale in considerazione dei diversi casi di italiani colpiti da malaria, ma anche in relazione al rischio di influenza aviaria, i casi segnalati di virus Oropouche, di Zika, Dengue, West Nile o come le emergenze sanitarie attuali e future, tra cui ad esempio l'antimicrobico resistenza che costituisce una preoccupazione per il sistema sanitario nazionale.

Il congresso INF-ACT 2025, organizzato dalla Fondazione INF-ACT (Hub del Partenariato Esteso MUR dedicato alle malattie infettive emergenti) dal titolo 'A Step Ahead - Un Passo più Avanti', sottolinea non solo quanto è stato fatto finora nell'ambito del programma di ricerca sul tema delle malattie infettive finanziato dal Pnrr, ma vuole guardare oltre e dunque a tematiche di grande rilevanza per il Paese. "E' un'occasione importante - ha sottolineato il rettore della Federico II, Matteo Lorito - per fare il punto sullo stato dell'arte del Partenariato nato alla fine dell'esperienza negativa del covid per rendere il Paese più competitivo sul controllo e sulla gestione delle malattie infettive che, prima o poi, torneranno a colpire come hanno sempre fatto in cicli più o meno lunghi.

Dobbiamo farci trovare pronti e il Partenariato affronta il tema con un approccio moderno: One Health, a significare che non basta il medico che curi la salute, ma bisogna curare la salute dell'ambiente affinchè il pianeta non si ammali".

L'organizzazione locale è a cura del professore Giuseppe Matarese, supportato dal coordinamento del professore Federico Forneris, presidente della Fondazione INF-ACT, e della dottoressa Federica Zacchini, project manager della Fondazione INF-ACT. La prima giornata è stata dedicata a tavole rotonde con stakeholders dalle principali realtà del mondo della ricerca, della clinica e della politica nazionale per discutere tematiche legate alla sostenibilità futura, di quanto già fatto attraverso il Pnrr, alle politiche sanitarie e all'implementazione degli approcci One Health su scala nazionale. Nelle giornate a seguire si svolgeranno sessioni scientifiche in cui saranno discussi i risultati ottenuti dalle ricerche in corso. La platea sarà composta da oltre 600 ricercatori coinvolti nelle attività del programma di ricerca INF-ACT, provenienti da 60 prestigiose istituzioni italiane di ricerca pubbliche e private.



