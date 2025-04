A Napoli celebrazione in memoria dei caduti di tutte le guerre

Nella solennità di San Francesco di Paola, patrono della "Gente di Mare", nella omonima Basilica Pontificia di Napoli, in piazza del Plebiscito, a Napoli, si è tenuta la celebrazione in memoria dei caduti di tutte le guerre, di terra, di cielo e del mare. Numerosa la partecipazione di autorità civili e militari, tra cui il Viceprefetto di Napoli, Dario Annunziata, dell'Ammiraglio Ispettore della Marina Militare Pierpaolo Budri, del presidente dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia di Napoli Antonio Varriale.

La celebrazione, presieduta da mons. Lucio Lemmo, vescovo ausiliare emerito di Napoli, insieme a padre Mario Savarese, rettore della Basilica; don Raffaele Di Nardo, cappellano del Quartier Generale della Marina Militare di Napoli e dal diacono Rosario Fraioli, assistente spirituale della sezione napoletana dell'Opera Nazionale dei Caduti senza Croce ha sottolineato la cura e l'impegno che il personale delle Forze Armate compie quotidianamente per garantire una pace, il cui equilibrio in questi ultimi tempi è molto precario.

E' stata deposta una corona in memoria dei caduti a cura dell'Anmi, mentre il Presidente della Delegazione Provinciale dell'Oncsc Alfredo Migliaccio ha ribadito lo spirito di cooperazione tra le componenti associative d'arma, che rendono viva la memoria di chi ha combattuto per garantire la nostra stessa esistenza.



