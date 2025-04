Tumori eredo familiari, a biologa borsa di studio Magnotti

Si chiama Maria Pierri, ha 30 anni, è laureata in Biologia Molecolare, è stata una frequentatrice volontaria del Moscati di Avellino e da domani lavorerà al Crom di Mercogliano presso l'Unità Operativa Biologia Cellulare e Bioterapie del Pascale grazie a una borsa di studio istituita dall'associazione Acto Campania e intitolata a Mirosa Magnotti, fondatrice e prima presidente dell'Alleanza Contro il Tumore Ovarico.

Magnotti è scomparsa nel 2021, vittima di un tumore eredo familiare della sfera genitale è stata promotrice di una legge regionale sui tumori eredo familiari varata grazie proprio al suo impegno.

Maria Pierri farà parte di un gruppo di lavoro istituito quattro anni fa, dopo che la Regione Campania ha varato il Pdta (percorso diagnostico terapeutico assistenziale) dei tumori erodo familiari, che segue le famiglie con tumori eredo familiari di mammella, colon-retto, ovaio, prostata, melanoma, endometrio e pancreas. Al Pascale esistono tre ambulatori per queste attività e nel Pdta del 2022 sono stati inclusi anche i tumori del pancreas e della prostata che in piccola produzione sono legati alla stessa mutazione di Brca. "La Piattaforma della Rete Oncologica Campana - spiega Sandro Pignata, responsabile scientifico della Rete Oncologica Campana - monitora bimestralmente le attività dei Gom eredo familiare presenti in 6 centri della Regione. Dall'istituzione dei Gom in tutta la Regione sono stati valutati 6809 casi (pazienti, familiari e soggetti con familiarità sospetta)".

Gli obiettivi del Pdta, come spiega il direttore scientifico, Alfredo Budillon sono "quelli di migliorare l'identificazione precoce dei soggetti a rischio grazie a consulenze genetiche dedicate e test specifici per mutazioni genetiche; standardizzare la presa in carico dei pazienti ad alto rischio; garantire un approccio multidisciplinare attraverso la collaborazione tra oncologi, genetisti, chirurghi, ginecologi, gastroenterologi e altri specialisti". "I Pdta, forse, non ci sarebbero mai stati - conclude il commissario straordinario, Maurizio di Mauro - se Mirosa Magnotti non ne avesse fatta una battaglia di civiltà, se questa battaglia non fosse stata raccolta da Acto Campania, se il presidente Vincenzo De Luca non ci avesse creduto"..



Riproduzione riservata © Copyright ANSA