Stazione zoologica Dohrn lancia podcast su biodiversità marina

Un podcast per esplorare il legame tra biodiversità marina e società. Da oggi è disponibile, sulle principali piattaforme di distribuzione web, Figlie di Nettuno, il nuovo progetto prodotto dalla Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli nell'ambito della sua partecipazione al National Biodiversity Future Center.

'Figlie di Nettuno' esplora il complesso rapporto tra l'umanità e l'Oceano, analizzando come lo percepiamo, lo pensiamo e lo utilizziamo. La programmazione settimanale di Figlie di Nettuno inizia oggi, con i primi due episodi. La serie, in particolare, si compone di un totale di venti puntate, in un mix tra musica e divulgazione. È suddivisa in quattro moduli tematici, ciascuno dedicato a un aspetto chiave della relazione tra biodiversità marina e società: percezione, valori, cambiamenti e sfide.

"Anche se non siamo creature marine, dipendiamo dal mare per soddisfare gran parte dei nostri bisogni", spiega Emanuela Dattolo, biologa marina della Stazione Zoologica, voce narrante del podcast, insieme al collega Domenico D'Alelio, ecologo acquatico. "Attraverso racconti di storie di scoperte scientifiche e interviste a esperti di diverse discipline, il podcast mostra quanto la nostra quotidianità sia legata a ciò che accade sotto la superficie del mare e come la biodiversità marina rappresenti la nostra rete di salvataggio dalle crisi ambientali e sociali", aggiunge D'Alelio, responsabile della produzione. Tra le voci narranti di Figlie di Nettuno, anche Marco Signore, paleontologo e comunicatore scientifico della Stazione Zoologica: "Questo è il momento in cui bisogna raccontare il mare, perché la consapevolezza è la miglior difesa per il pianeta".

La colonna sonora originale del podcast è stata curata da Fabio Orza, compositore e produttore musicale di fama internazionale, mentre la copertina è un dettaglio di un dipinto realizzato dall'artista Flora Palumbo, collaboratrice tecnico-amministrativa della Stazione Zoologica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA