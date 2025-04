Oliviero, garantire diritti e sostegno alle persone con autismo

In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo, il presidente del Consiglio Regionale della Campania, Gennaro Oliviero, ha partecipato questa mattina all'evento "Autismo: consapevolezza, inclusione e responsabilità sociale" presso il Teatro della Legalità di Casal di Principe. L'iniziativa è stata organizzata dalla cooperativa sociale "La Forza del Silenzio", fondata da Vincenzo Abate.; Nel corso del suo intervento, Oliviero ha sottolineato l'importanza di garantire percorsi terapeutici continuativi per le persone con disturbi dello spettro autistico, ricordando l'impegno profuso per l'eliminazione del vincolo temporale dei Progetti Terapeutici Riabilitativi Individualizzati (PTRI). "Con l'approvazione unanime della mozione che rimuove il vincolo temporale dai PTRI, abbiamo compiuto un passo fondamentale verso una sanità più inclusiva, più attenta alle reali esigenze dei nostri cittadini e, soprattutto, più rispettosa delle diversità dei singoli percorsi di vita", ha affermato.

Successivamente, Oliviero si è recato a Portico di Caserta per partecipare a una manifestazione nella Sala Consiliare del Comune, organizzata dall'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco, sotto la guida della dirigente scolastica Giuseppina Presutto e con il patrocinio del Comune guidato dal sindaco Giuseppe Oliviero. L'evento ha visto l'esibizione di studenti delle classi terze della scuola secondaria e della scuola primaria, che hanno presentato canti, un monologo e musica dal vivo.; "I bambini, con la loro purezza e sincerità, sanno donare emozioni uniche che ci spronano a proseguire con determinazione nel nostro impegno per un futuro più inclusivo e attento alle esigenze di tutti", ha detto Oliviero che ha poi ribadito l'impegno nel promuovere politiche che garantiscano diritti e supporto alle persone con autismo e alle loro famiglie, sottolineando l'importanza di un lavoro congiunto tra istituzioni, scuole e realtà associative per costruire una società più inclusiva e consapevole.;



