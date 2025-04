"Nenia ad Ambra", oggi l'inedito di Alessandra Tumolillo

E' disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali il brano inedito "Nenia ad Ambra" della cantautrice napoletana Alessandra Tumolillo.

"Nenia ad Ambra", etichetta BMG, è una dolcissima dedica alla piccola nipotina Ambra. Con un testo ispirato alla poetica di Eduardo De Filippo e al linguaggio tipico della tradizione napoletana, il brano vuole trasmettere un messaggio di amore universale, un legame tra generazioni che si spera possa durare nel tempo, costruito su una melodia che ricorda le sonorità di Roberto Murolo, da sempre punto di riferimento di Alessandra.

"Ho scritto 'Nenia ad Ambra' - spiega Alessandra - pensando a mia nipote, con la volontà di creare qualcosa di speciale per lei. L'ispirazione è nata osservando la magia negli occhi di una bambina, che, appena nata, mi hanno subito trasportato in un mondo di dolcezza e purezza. Volevo che il testo parlasse non solo di lei, ma anche della nostra tradizione, delle radici napoletane che porto dentro".

"Nenia ad Ambra" aggiunge un nuovo tassello a "Postcards from Naples", il nuovo EP di Alessandra in uscita prossimamente: un viaggio tra i colori, i profumi e le melodie di una città senza tempo riproposte dalla cantautrice partenopea in un'inedita veste chitarra-voce.



