Manfredi, obiettivo linea 1 a Capodichino in primi 6 mesi 2027

"Nel giro di qualche mese apriremo la stazione di Tribunale e poi il nostro obiettivo primario è arrivare all'aeroporto di Capodichino nel primo semestre 2027".

Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che oggi ha visitato la stazione Centro direzionale della linea 1 della metropolitana che è stata aperta al pubblico ieri pomeriggio.

Manfredi, arrivato in treno, ha sottolineato "il lungo lavoro fatto" evidenziando che Centro direzionale "è una stazione strategica non solo perché il Centro direzionale è molto frequentato dai lavoratori, ma è anche molto abitato e inoltre diventerà stazione di interscambio nel progetto di mobilità che abbiamo per la città. Questa apertura è un passo significativo e abbiamo mantenuto l'impegno preso".

Per quanto riguarda invece il prolungamento dell'orario di esercizio della linea 6, che attualmente termina alle 15.30, Manfredi ha ricordato che è stato approvato il piano assunzionale di Anm da pochi mesi e i primi avvisi per assumere macchinisti sono già in corso. "Macchinisti e agenti di stazione - ha detto il sindaco - sono figure che hanno bisogno di particolari qualificazioni, ma siamo fiduciosi che in tempi rapidi si inizierà a implementare il quadro dei lavoratori Anm.

Inoltre - ha proseguito - su linea 6 abbiamo anche le operazioni di inserimento dei nuovi treni che costituisce il vero punto di svolta". L'amministrazione punta ad avviare l'orario prolungato di linea 6 prima dell'estate. "Mano a mano che abbiamo più risorse tecniche e umane andrà sempre più a regime", ha concluso.



