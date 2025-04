Ladri d'auto intercettati, in fuga nelle campagne

Con il volto coperto da passamontagna, erano a bordo di due auto appena rubate a Mirabella Eclano, in provincia di Avellino, quando sono stati intercettati da una pattuglia di carabinieri in servizio notturno. Per sfuggire alla cattura, hanno abbandonato le auto e si sono dati alla fuga a piedi nelle campagne in località Cerzito.

Le auto erano state rubate in un'abitazione della zona.

All'interno è stata trovata la refurtiva proveniente da furti in abitazioni. Indagini sono in corso per intercettare i malviventi.



