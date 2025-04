De Luca, dazi in Campania porteranno danni da mezzo miliardo

"Dobbiamo sapere che ci sarà un problema con i dazi Usa. Noi valutiamo che per quello che riguarda i principali flussi di esportazione della Regione Campania negli Stati Uniti, avremo un danno di mezzo miliardo di euro". Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, parlano con i giornalisti a margine della presentazione del progetto per il nuovo Ospedale pediatrico Santobono di Napoli.

"In modo particolare - spiega De Luca - l'effetto sarà sull'agroalimentare e sul settore farmaceutico. E quindi dobbiamo sapere che potremo subire dei colpi anche rilevanti.

Credo che si debba aprire in ogni caso una trattativa con gli Stati Uniti, in cui ovviamente i personaggi non sono particolarmente affidabili. Io guardo al modo di presentarsi di Trump e di un altro squinternato che è Musk, uomo pieno di soldi ma non molto equilibrato per quello che mi riguarda, e quindi sappiamo che sono interlocutori difficili. Però dobbiamo aprire in ogni caso una trattativa, se le cose trovano un punto di equilibrio andiamo avanti, altrimenti dovremo imboccare una strada che non è mai gradevole, quella delle ritorsioni nei dazi. Ma non credo che sia una strada che porti molto lontano, quindi ci auguriamo che anche per i problemi che ci saranno prima o poi negli Stati Uniti America, dove avranno un aumento dei prezzi al consumo, ci possa essere una posizione maggiormente equilibrata anche del Governo americano".



