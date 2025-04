Centro estetico abusivo scoperto nell'Avellinese

Esercitava abusivamente la professione di estetista a Montella, in provincia di Avellino.

Completamente sconosciuto al fisco, un uomo del posto è stato denunciato dai militari della Guardia di Finanza nel corso dei servizi tesi a contrastare e reprimere i fenomeni di evasione fiscale e abusivismo.

Nell'abitazione, con un dettagliato listino prezzi, sono state trovate e sequestrate attrezzature e strumenti con particolare riferimento alle attività di onicotecnica e make-up e apparecchiature fotografiche.

L'attività completamente in nero andava avanti da anni. Per il momento, il volume d'affari sottratto al fisco accertato dai militari sarebbe di 75 mila euro.



