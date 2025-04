Campi Flegrei: Ciciliano, nessuna evacuazione per il bradisismo

"L'evacuazione può essere contemplata solo per eventi in qualche misura prevedibili, come nel caso del rischio vulcanico. Per il rischio sismico, quindi bradisismico, non c'è nessuna possibilità di previsione. Quindi non è possibile pensare all'evacuazione di migliaia di persone".

Lo ha ribadito il capo dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, oggi in audizione nella Commissione Ambiente della Camera sulla questione dei Campi Flegrei.

Il piano sul bradisismo prevede invece "l'allontanamento temporaneo per le persone dai palazzi in cui i sottoservizi dovessero danneggiarsi a seguito del sollevamento del terreno: le fogne, le tubazioni dell'acqua, le fosse settiche degli ascensori, tutto ciò che renderebbe impossibile la vita ordinaria del cittadino all'interno di quel palazzo".

Ciciliano ha poi reso noti i dati delle richieste di sopralluogo per lo stato di vulnerabilità nei diversi comuni: "In questo momento ci sono 970 istanze: 489 provenienti residenti a Pozzuoli, 431 da cittadini residenti nei quartieri del Comune di Napoli interessati dalla scossa di marzo, e 50 istanze dei cittadini residenti nel Comune di Bacoli".



