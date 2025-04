Autismo: associazione, lunghe liste d'attesa in tutta Italia

Nella giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo, l'associazione La Battaglia di Andrea ritorna in tv, a Storie Italiane, per riaccendere l'attenzione sulle liste di attesa, argomento molto caro a tantissime famiglie di bambini autistici.

"Le liste di attesa purtroppo sono una piaga che attanaglia tutta l'Italia - dichiara Asia Maraucci, presidente dell'associazione La Battaglia di Andrea - a causa delle liste di attesa lunghissime si alimenta anche un mercato parallelo delle terapie private che vede i genitori fare tantissimi sacrifici nonostante abbiano diritto ad averle a spese servizio sanitario nazionale. Molto spesso il problema di queste liste è che dovrebbero essere fruibili attraverso delle piattaforme in cui inserire tutti gli aventi diritto in una sorta di database, ma purtroppo questo non avviene e si intasano le liste dei singoli centri che neanche dovrebbero esistere - prosegue Maraucci - noi siamo pronti a ricominciare una nuova battaglia per aiutare le decine di famiglie che ogni giorno ci contattano per essere aiutate. Intanto grazie alla collaborazione con i The Creactors, formati da Gabri Gargiulo e dalle sorelle Romano, abbiamo realizzato un reel in cui gli attori interpretano proprio la disperazione di una famiglia con un bambino in lista di attesa".



