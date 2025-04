Squalificati per una giornata Conte e Inzaghi

Sei giocatori sono stati squalificati per una giornata dal giudice sportivo della Lega di Serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite della 30/a giornata. Un turno di stop anche per il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi e per quello del Napoli, Antonio Conte.

Tra i calciatori espulsi, fermato per un turno Jacopo Fazzini (Empoli). Tra i non espulsi, un turno di stop è stato inflitto a Nicolò Barella (Inter), Matteo Elias Kenzo Guendouzi Olie (Lazio), Emmanuel Gyasi (Empoli), Alejandro Jimenez Sanchez (MILan) e Alexis Jesse M Saelemaekers (Roma).

Tra gli allenatori, una giornata di squalifica e 5mila euro di ammenda per Simone Inzaghi (espulso domenica per avere inoltre, al 48' del secondo tempo, entrando sul terreno di giuoco, contestato in maniera plateale e concitata una decisione arbitrale, reiterando tale atteggiamento dopo la notifica del provvedimento di espulsione). Una giornata di stop anche per Antonio Conte (che era diffidato). Squalificato anche l'allenatore dei portieri dell'Udinese, Sergio Marcoin, espulso "per avere, al 49' del secondo tempo, alzan-dosi dalla panchina aggiuntiva, contestato con veemenza una decisione arbitrale".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA