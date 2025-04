Sportello Impresa 5.0: Innovazione e futuro in un solo incentivo

Si è concluso l'evento di lancio dello Sportello Impresa 5.0, promosso da Confimi Industria Campania e dal Consorzio Suggestioni Campane Promotion, sotto la guida del Presidente Luigi Carfora. Un'iniziativa strategica che si propone di accompagnare le imprese nella doppia transizione digitale ed ecologica, mettendo a disposizione strumenti concreti per l'innovazione e l'efficienza energetica.

Durante il convegno, esperti e rappresentanti istituzionali hanno evidenziato il ruolo cruciale del Piano Transizione 5.0, che, con un finanziamento di 6,4 miliardi di euro, rappresenta un volano di sviluppo per le imprese italiane, in particolare nel Mezzogiorno.

L'On. Marco Cerreto, membro della XIII Commissione (Agricoltura) e della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro, ha sottolineato: "Grazie a Confimi, oggi abbiamo affrontato il tema di Impresa 5.0, un'opportunità straordinaria per le nostre aziende per modernizzarsi e diventare più competitive".

Il Consigliere Regionale Gennaro Saiello, presidente della Commissione Innovazione e Sostenibilità per la Competitività e il Rilancio delle Imprese, ha ribadito l'importanza di garantire alle PMI strumenti adeguati per cogliere le opportunità offerte dal piano: "La transizione ecologica e digitale è la chiave per un modello di sviluppo più equo e resiliente".

Anche il Consigliere Regionale Severino Nappi ha evidenziato il ruolo centrale delle politiche regionali nel sostenere le imprese campane nella trasformazione industriale, dichiarando: "Oggi a Napoli, con gli amici di Confimi Industria Campania, brillantemente guidati da Luigi Carfora, abbiamo parlato di 'Sportello Impresa 5.0', la nuova misura del Governo a sostegno dello sviluppo e dell'innovazione con 6,4 miliardi di investimenti. Un altro intervento concreto che conferma ancora una volta quanto questo nostro Governo, coi fatti, sta facendo per il nostro territorio. Sono orgoglioso di quello che la Lega e il Centrodestra stanno facendo per la nostra terra, ma mi innervosisco pensando a quanto avrebbe potuto essere già realtà, se solo la Regione avesse fatto il suo dovere in questi 10 anni.

Ora però siamo prossimi alla svolta. Pochi mesi ancora e poi assumeremo su di noi il dovere, ma anche la soddisfazione, di rilanciare la Campania".

Il Consigliere Regionale Raffaele Maria Pisacane, segretario della Commissione Sanità e Sicurezza Sociale e componente delle Commissioni Attività Produttive e Urbanistica, ha sottolineato l'importanza del sostegno istituzionale per garantire un'applicazione efficace delle misure di sviluppo economico e innovazione sul territorio.

Particolarmente attesi gli interventi tecnici di Marco Calabrò, capo dipartimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), che ha illustrato le novità e le semplificazioni del Piano Transizione 5.0, e di Donatella Proto, Direttore Generale dell'Unità di Missione PNRR presso il MIMIT, che ha chiuso i lavori sottolineando la necessità di una collaborazione tra istituzioni e imprese per massimizzare l'efficacia delle misure di incentivazione.

Lo Sportello Impresa 5.0 nasce con l'obiettivo di fornire orientamento, consulenza e assistenza tecnica per facilitare l'accesso ai finanziamenti previsti dal Piano Transizione 5.0, fungendo da supporto per le imprese che intendono investire in innovazione e sostenibilità.

L'evento, patrocinato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dalla Regione Campania, ha registrato una forte partecipazione da parte di imprenditori e professionisti, confermando il crescente interesse per le opportunità offerte dalla transizione digitale ed ecologica.

Luigi Carfora, Presidente di Confimi Industria Campania e del Consorzio Suggestioni Campane Promotion, ha ribadito l'impegno dell'associazione nel supportare le imprese in questa fase di trasformazione: "Il nostro obiettivo è creare un ecosistema favorevole per l'innovazione, affinché le aziende possano affrontare le sfide del futuro con gli strumenti giusti e la giusta visione".

Confimi Industria Campania e il Consorzio Suggestioni Campane Promotion proseguiranno il lavoro al fianco delle imprese, con l'obiettivo di rendere il tessuto produttivo sempre più innovativo e competitivo.



