Sinergia tra professionisti e università sulle crisi d'impresa

La cerimonia di consegna degli attestati per il Corso di Alta Formazione per Gestore della Crisi d'Impresa, ha sancito la fine di un percorso formativo intenso e altamente qualificante, confermando l'impegno delle istituzioni coinvolte nel fornire ai professionisti strumenti adeguati per affrontare con competenza le nuove sfide del settore. L'iniziativa ha registrato la collaborazione tra l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli Nord, guidato da Francesco Matacena, l'Ordine degli avvocati di Napoli Nord, presieduto da Gianluca Lauro e il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Vanvitelli, diretto da Raffaele Picaro.

Il corso ha approfondito le procedure previste dal Codice della Crisi d'Impresa, dalla composizione negoziata agli accordi e ai concordati, fino alla liquidazione giudiziale. Come sottolineato da Sandro Fontana, consigliere tesoriere dell'Odcec Napoli Nord "l'auspicio è che la composizione negoziata venga migliorata con opportuni correttivi affinché possa essere utilizzata in maniera efficace. Questo strumento è necessario per la soluzione della crisi d'impresa". Inoltre, ha evidenziato l'importanza della collaborazione tra avvocati e commercialisti nella gestione delle procedure, per affrontare sia le problematiche economico-contabili che quelle giuridiche.

La sinergia tra professionisti e istituzioni è stata rimarcata dal presidente Lauro: "Il valore della cooperazione tra commercialisti, avvocati e il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Vanvitelli, consente ai professionisti di acquisire competenze sempre più ampie in settori di 'nicchia', facilitando la gestione della crisi che sta investendo il mondo delle professioni". Il numero uno degli avvocati di Napoli Nord ha, inoltre, espresso gratitudine a Fabiana Lucci e Amalia Agravante per l'organizzazione, nonché a Emanuela Fusco (responsabile scientifica del corso) e a Enrico Villano (consigliere delegato dell'Odcec Napoli Nord) per il loro contributo.

"Il coinvolgimento dei magistrati ha permesso di portare la voce della giurisprudenza all'interno del percorso formativo creando un ponte tra teoria e pratica", ha sottolineato la professoressa Fusco ponendo l'accento sulla connessione tra mondo accademico e ordini professionali, ribadendo l'importanza di iniziative di questo tipo per la crescita professionale.

Gerardo Carleo, consigliere delegato dei commercialisti di Napoli Nord, ha evidenziato l'utilità del corso per la formazione dei gestori della crisi e per la preparazione alla liquidazione giudiziale. "Abbiamo garantito - ha aggiunto - un percorso formativo con solide basi giuridiche e pratiche, coinvolgendo commercialisti e avvocati, che sono le figure centrali in queste procedure".

Infine, Enrico Villano ha concluso la cerimonia sottolineando il valore dell'evento: "Il corso, organizzato ai sensi dell'articolo 356 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, ha rappresentato un'occasione di confronto tra colleghi, magistrati, docenti universitari e professionisti del territorio, consolidando il ruolo dell'Odcec come punto di riferimento in materia di crisi d'impresa".



