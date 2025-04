Traffico paralizzato in centro per uno sprofondamento stradale in via Vittorio Emanuele III, angolo via Santa Brigida a Napoli.

Sono giunti sul posto i vigili del fuoco e la polizia municipale che sta deviando il traffico su via Santa Brigida con notevoli ripercussioni in via Medina e via Guglielmo Sanfelice.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA