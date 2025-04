Reggia di Caserta apre al pubblico le Serre di Graefer

L'11 e 12 aprile la Reggia di Caserta apre Le Serre di Graefer al pubblico per due giornate di Open Day. Un'iniziativa organizzata in collaborazione con CoopCulture nell'ambito del progetto di partenariato Ati che coinvolge Royal Garden, Konsilo, Nomea, Cial e ADR restauri, pensata per avvicinare giovani, famiglie e turisti al patrimonio verde del Parco Reale attraverso attività coinvolgenti ed esperienze immersive. Nel corso delle due giornate, i partecipanti potranno esplorare Le Serre di Graefer attraverso visite accompagnate che condurranno alla scoperta delle straordinarie collezioni botaniche, svelando il ruolo del verde nell'architettura monarchica come simbolo di sfarzo e potere.

Per i più piccoli, invece, un mystery tour trasformerà l'esplorazione in un'avvincente caccia al tesoro botanica: attraverso indizi e enigmi nascosti. Le bambine e i bambini seguiranno le tracce degli antichi giardinieri reali per ritrovare una misteriosa pianta scomparsa. In programma anche una visita teatralizzata che condurrà i partecipanti in un racconto animato, dove la narrazione prenderà vita grazie all'incursione teatrale di personaggi storici e giardinieri d'epoca, trasformando il percorso in un'avventura coinvolgente e interattiva.



