Picchiarono 18enne, dopo domiciliari per 6 ragazzi scatta Dacur

Era l'ottobre dello scorso anno quando 6 ragazzi tra i 18 e i 20 anni originari della penisola sorrentina pestarono a sangue per le strade di Sorrento un 18enne del posto. La vittima riportò gravissimi traumi con una prognosi di 4 mesi. Per quei fatti i carabinieri della compagnia di Sorrento eseguirono un mese dopo la misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura della Repubblica oplontina in danno proprio di quei ragazzi. Oggi un nuovo provvedimento.

I carabinieri della stazione di Sorrento hanno notificato ai 6 ragazzi il divieto di accesso alle aree urbane - Dacur - emesso dall'autorità di pubblica sicurezza.

I sei giovani, grazie al provvedimento richiesto dai carabinieri, non potranno frequentare per 2 anni l'area centrale del comune di Sorrento nell'orario che spesso combacia con gli eventi della movida, dalle 21 di sera alle 4 del mattino.





