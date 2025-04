Morta ustionata, proseguono le indagini dei carabinieri

E' stato ascoltato in caserma, dalla pm Aurelia Caporale e dai carabinieri, il marito di Lucia Iervolino, la 30enne di Ottaviano morta oggi in ospedale per le gravi ustioni riportate mentre si trovava in casa. L'uomo, anche lui 30enne, ha chiamato i soccorsi: il 118 ha trovato la donna nel bagno dell'appartamento, con ustioni sul 90 per cento del corpo, compreso il volto. Da qui la decisione di portarla subito nel reparto Grandi Ustionati del Cardarelli di Napoli, dove però è deceduta. Le ustioni, a quanto si è appreso, avevano compromesso anche le vie respiratorie.

Lucia Iervolino era madre di una bimba di otto mesi.

Le indagini, senza escludere il gesto volontario o l'incidente domestico, stanno proseguendo: secondo fonti investigative ci sarebbero diversi aspetti che i carabinieri, coordinati dalla procura di Nola, intendono chiarire.



