Aveva ustioni di terzo grado sul corpo la trentenne di Ottaviano, Lucia Iervolino, deceduta nell'Ospedale Cardarelli di Napoli poco dopo il suo arrivo.

La donna si trovava in casa assieme al marito coetaneo quando è successa la tragedia: i carabinieri indagano a 360 gradi e non escludono il gesto volontario e l'incidente domestico.

Nella casa sono in corso gli accertamenti dei militari di Ottaviano e V Sezione Rilievi.



