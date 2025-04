Luna Cenere e Antonio Raia per 'Mercurio', arte e fluidità

La coreografa e performer Luna Cenere e il compositore e sassofonista Antonio Raia si incontrano in scena allo SpazioKörper di Napoli per 'Mercurio', data unica domenica 6 aprile, alle 18. I due artisti napoletani trasformano il palcoscenico in un luogo di indagine senza confini creando un linguaggio universale di esplorazione e riflessione a sostegno di una fluidità dell'arte. Come messaggero degli dèi, nella mitologia romana, Mercurio funge infatti da tramite tra il divino e l'umano, unendo mondi diversi, simboleggia la dualità tra cielo e terra, tra maschile e femminile, tra luce e oscurità. La serata si concluderà con "''nciuc" (espressione che in napoletano può tradursi come 'piacevole pettegolezzo') un talk di approfondimento sullo spettacolo che coinvolgerà gli artisti e il pubblico presente nel teatro di Via Vannella Gaetani 27.

'Mercurio' è una coproduzione We-Start, Centro di Produzione Piemonte Orientale, Bolzano Danza | Tanz Bozen, OperaEstate Festival e FDE Festival Danza Estate Bergamo in collaborazione con Bergamo Jazz Festival nell'ambito del progetto BoNo! Il Centro Körper di produzione danza, il 4 aprile, porta al Teatro Biblioteca Quarticciolo di Roma, per la stagione "Orbita", "Vanitas", progetto di Giovanfrancesco Giannini, Fabio Novembrini e Roberta Racis. Nella stessa data, il Collège Sainte-Croix di Friburgo in Svizzera ospiterà, per il festival "Libri sulla Scena", il lavoro di Adriano Bolognino "Samia" basato sulla storia di Samia Yusuf Omar, la giovane atleta somala morta nelle acque di Lampedusa mentre cercava di raggiungere l'Europa per qualificarsi alle Olimpiadi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA