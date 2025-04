Jazz: a Napoli il quartetto del contrabbassista Billy Mohler

Appuntamento col jazz a Napoli martedì 8 aprile, alle 20.45, nel Teatro Acacia dove suonerà il quartetto del contrabbassista Billy Mohler, una delle figure di spicco della scena musicale di Los Angeles. Laureato al Berklee College of Music di Boston, Mohler ha frequentato il Thelonious Monk Institute of Jazz, studiando e suonando con Herbie Hancock, Wayne Shorter e altri nomi importanti del jazz. Affermato anche nel mondo pop e rock come compositore, produttore, polistrumentista e turnista, Mohler ha ricevuto una nomina ai Grammy e ha lavorato - tra gli altri - con artisti del calibro di Ringo Starr, Macy Gray, Nile Rogers, Lady Gaga, Mavis Staples, Steven Tyler, Dolly Parton, Jon Brion, The Smashing Pumpkins e i Complex del loro batterista Jimmy Chamberline.

I suoi album ("Focus", "Anatomy" e "Ultraviolet") contengono, sottolinea una nota, musica libera e creativa e ricca di colpi di scena, "lavori nei quali l'approccio da vero leader di Mohler mette in risalto la chimica istintiva dei suoi musicisti e le sue composizioni risultano ritmate e avvincenti".

Nei prossimi giorni, il contrabbassista sarà impegnato in un tour europeo con il suo quartetto, "una formazione - si evidenzia - energica ma sofisticata che fonde la sensibilità europea con le esperienze musicali newyorkese e losangelina attraverso alcuni dei musicisti più entusiasmanti e promettenti di quelle scene: Hermon Mehari alla tromba, Francesco Bigoni al sassofono e al clarinetto e Nate Wood alla batteria, uno dei più fidati collaboratori di lunga data di Mohler nonché membro dei Kneebody".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA