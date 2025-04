Il primo silent music university alla Federico II

L'Università Federico II in collaborazione con Daniele Somma (in arte Daniel Seven) organizza e promuove il primo Silent Party Universitario nell'eccezionale sito del Galoppatoio Reale della Reggia di Portici.

L'evento, coordinato dalla Professoressa Carmela Bravaccio si inserisce nell'ambito del progetto PROBEN del Ministero dell'Università e della Ricerca volto a promuovere il benessere psicofisico della popolazione studentesca. Quattro appuntamenti (4 aprile, 9 maggio, 23 maggio e 13 giugno: dalle 19 alle 21) dedicati alla musica con ingresso gratuito per tutti gli studenti della Campania.

La Silent Disco è un evento durante il quale tutti i partecipanti sono dotati di cuffie wireless per ascoltare musica e ballare senza produrre rumore esternamente.

Ad una Silent Disco il dj mixa musica che viene tramessa nelle cuffie wireless dei partecipanti mediante dei potenti trasmettitori.

Vista dall'esterno, questa festa silenziosa appare come un insieme di persone dotate di cuffie che ballano e cantano musica che di fatto non si sente.

Un evento alternativo ed innovativo volto al divertimento e all'inclusione nel rispetto, inoltre di un luogo unico nel suo genere, ricco di storia e bellezza, come la Reggia di Portici.

Daniel Seven è oggi una vera e propria star della musica dance: originario di Pimonte, col suo nome d'arte nel Nord Europa, ma anche negli Stati Uniti e in Giappone, è ormai una celebrità tra gli appassionati di musica dance. La musica è stato il primo strumento che gli ha consentito di superare la barriera dell'autismo, diagnosticatogli in tenera età.

È stata però la determinazione e il supporto di interlocutori lungimiranti che ha portato per la prima volta sotto forma di Silent Concert, Dj Daniel fino alla Federico II.



