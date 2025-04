Gli studenti del "Buonarroti" a lezione di innovazione

Un incontro per scoprire le opportunità offerte dal modello 4+2 e dal mondo ITS Academy Casa Campania creando un'occasione concreta per sperimentare le tecnologie più avanzate nel settore dell'edilizia e della progettazione e affacciarsi al mondo del lavoro.

Mercoledì 2 aprile, ore 15, gli studenti dell'Istituto "Buonarroti" di Caserta parteciperanno a una giornata formativa promossa da ITS Casa Campania, che vedrà tra gli altri la presenza di Maurizio Chiappa, Direttore Generale per lIistruzione Tecnica e Professionale e per la Formazione Tecnica Superiore del Ministero dell'Istruzione e del Merito, ed Ettore Acerra, Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania.

Un momento di crescita e orientamento, che avrà anche una forte impronta pratica: grazie alla collaborazione con Leica Geosystems e LineaVerde, gli studenti potranno assistere e prendere parte a dimostrazioni di strumenti tecnici di ultima generazione, fondamentali per il settore delle costruzioni e della digitalizzazione del territorio. Un'opportunità per toccare con mano l'innovazione e comprendere il valore delle competenze specialistiche richieste dal mercato, tanto che, a fine giornata grazie all'ausilio delle avanguardistiche strumentazioni messe a disposizione, saranno realizzati i rilievi dell'intero Istituto, rilievi che in passato chiedevano giorni di lavoro.

L'evento sarà anche l'occasione per approfondire il modello formativo "4+2", una formula di eccellenza che prevede, nel corso del quadriennio, percorsi PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento) frutto di una sinergia tra scuola e mondo del lavoro, garantendo ai giovani una preparazione altamente qualificata e immediatamente spendibile nel settore dell'edilizia e dell'innovazione tecnologica. Un approccio più strutturato e mirato all'occupabilità, dove la formazione diventa duale integrando teoria e pratica sin dalle fasi iniziali del percorso, con forte coinvolgimento delle imprese e un orientamento diretto alle reali esigenze del settore produttivo. Gli studenti già dal secondo anno, con questo modello di studi,entrano in contatto con le aziende, svolgono tirocini formativi e sviluppano competenze specifiche e avanzate, altamente richieste nel mercato del lavoro.

I numeri dimostrano l'efficacia del percorso formativo. Gli Its registrano tassi di occupazione superiore all'80% a un anno dal diploma, con punte che superano il 90% in settori chiave come l'edilizia sostenibile, l'industria 4.0 e la digitalizzazione del territorio.

In questo contesto l'Its Academy Casa Campania si conferma un punto di riferimento per la formazione post-diploma nel settore delle costruzioni e della gestione del territorio, offrendo percorsi altamente specializzati in linea con le esigenze del mercato del lavoro. L'incontro al "Buonarroti" rientra nelle iniziative che Its Academy Casa Campania porterà in molti istituti regionali, per promuovere, fin dalla scelta delle scuole superiori, l'orientamento tra i giovani e sensibilizzare studenti e famiglie sull'importanza di una formazione tecnica avanzata e di eccellenza, capace di garantire occupazione qualificata e opportunità di carriera concrete.



