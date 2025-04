'Dale Boca Belin', serie tv progetto napoletano con AI

È stato presentato ai Portofino Days il teaser della Serie tv "Dale Boca Belin" scritta da Benedetta Dimaggio e Gianluca Tria e sviluppata dalla società napoletana TILE Storytellers (Sotto Coperta, Lola On Board, Dio non è solo) che racconta la nascita del Boca Juniors ad opera di cinque ragazzi di origine italiana neanche ventenni.

Il teaser, interamente realizzato con l'Intelligenza Artificiale, è stato proiettato in anteprima nel panel "120 Anni del Boca Juniors" con la partecipazione del cantautore Francesco Baccini, autore del brano "Ella y Ellos" (versione in spagnolo di "Maschi contro Femmine), presente nel teaser: "Sono contento di celebrare con la mia musica l'unione tra alcune delle terre che amo: la Liguria, la Campania e l'Argentina".

Hanno presentato il progetto Giovanni Calvino (producer) e Gianluca Tria (autore della serie), alla presenza di Cristina Bolla (Presidente Film Commission Liguria), Margherita Romaniello (Lucana Film Commission) e Flavio Ricciardella (Direttore Generale del Genoa Calcio) che ha manifestato interesse a sostenere lo sviluppo della serie.

"Non è un caso che l'idea della serie sia partita da una società napoletana, visto il legame strettissimo che unisce la città di nascita di Diego Armando Maradona, Buenos Aires, con la sua città d'adozione, Napoli" dichiarano i produttori Giovanni Parisi, Giovanni Calvino e Nicola Barile.



