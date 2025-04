Capri, da oggi i nuovi orari sulle vie del mare

Da oggi, primo aprile, sono entrati in vigore i nuovi orari di collegamento tra Capri e la terraferma: aumentato il numero di linee dei mezzi veloci, jet, aliscafi e catamarani, per un totale di diciotto partenze da Capri per Napoli e diciotto partenze da Napoli per Capri. La stagione turistica si annuncia promettente come quella dello scorso anno, ma gli operatori e i residenti, per evitare i problemi dell'overtourism, chiedono un piano di programmazione che tenga conto del distanziamento di arrivi e partenze per evitare sovraffollamento sulle banchine, le lunghe file agli stazionamenti di bus, taxi, funicolare e la congestione lungo le strade provinciali dove transitano mezzi pubblici e privati, e automezzi per il trasporto merci, in ogni ora del giorno.





