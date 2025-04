Ad azienda del Casertano rating Agcom per trasparenza e legalità

È tra le prime tremila aziende in Italia riconosciute per il loro operare nel pieno rispetto della trasparenza e della legalità: MYA, società di Aversa (Caserta) di consulenza aziendale specializzata nell'erogazione e certificazione di percorsi formativi, operante in tutta Italia con clienti di rilievo sia nel settore pubblico che in quello privato, ha ottenuto il prestigioso Rating di Legalità "Due stelle +" dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), per di più arrivando da un territorio dove fare l'attività d'impresa è difficile; un riconoscimento che viene conferito alle imprese che dimostrano elevati standard di correttezza gestionale, trasparenza ed etica sociale. "Questa attestazione è il riconoscimento di lunghi e intensi anni di lavoro", dice Raffaele Cangiano, socio unico di Cangiano Holding, che controlla MYA, fondata nel 2011. "La nostra è un'azienda che pone la legalità, la trasparenza e l'etica professionale al centro del proprio operato. E adesso puntiamo a ottenere la terza stella nei prossimi due anni e rientrare tra le prime 1500 aziende in Italia. Sarebbe un primato ancor più importante anche in virtù del contesto territoriale in cui l'azienda opera, ovvero le province di Napoli e Caserta, ma più in generale il Sud Italia".



