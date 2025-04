Accoltellò il compagno, arrestata nell'Avellinese

È stata arrestata la 46enne che giovedì scorso ad Aiello del Sabato, in provincia di Avellino, aveva ferito con una coltellata un 59enne del posto con il quale aveva una relazione sentimentale. Su richiesta della Procura, il Gip del Tribunale di Avellino, ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari con l'obbligo di indossare il braccialetto elettronico per tentato omicidio. Il magistrato ha ritenuto sussistenti e fondati motivi per ritenere che le condotte delittuose potessero essere reiterate. La coltellata inferta al culmine di un litigio avvenuto in un terreno di proprietà della vittima, aveva ferito l'uomo all'addome, sfiorando il polmone: è attualmente ricoverato al "Moscati" di Avellino dopo aver subito un intervento chirurgico. Secondo i sanitari non correrebbe pericolo di vita.



