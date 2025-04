15enne trovato per strada in una pozza di sangue, è grave

Un 15enne è stato ritrovato in una pozza di sangue ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale: è al momento in gravi condizioni nel reparto di rianimazione. E' accaduto nella tarda serata di ieri a Capaccio, in provincia di Salerno.

I carabinieri della compagnia di Agropoli (Salerno) sono al lavoro per ricostruire la dinamica e per capire se il ragazzino sia stato aggredito. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in codice rosso nell'ospedale di Salerno dove è ricoverato in gravi condizioni in Rianimazione. È ancora avvolto nel mistero quanto accaduto la scorsa sera a Capaccio Paestum (Salerno) dove un 15enne è stato trovato in strada, riverso in una pozza di sangue. Il giovane ha riportato ferite gravissime ed è ricoverato in Rianimazione nell'ospedale di Salerno. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Agropoli che sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto. Dai primissimi elementi raccolti si escluderebbe che possa essersi trattato di una spedizione punitiva o di un'aggressione legata a motivi di bullismo. Ma l'esatta dinamica dei fatti è ancora in fase di accertamento da parte dei militari.

I carabinieri escludono "categoricamente" che il 15enne rinvenuto in una pozza di sangue a Capaccio Paestum (Salerno) sia stato vittima di un pestaggio. Tra le ipotesi al vaglio, tuttavia, c'è anche quella di un possibile tentativo di gesto estremo.

Gli investigatori in questa fase stanno ascoltando diverse persone per provare a ricostruire la dinamica. Al vaglio anche il contenuto delle chat del telefono cellulare del minore che è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Salerno.





