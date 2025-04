15enne ferito, tra ipotesi al vaglio anche tentato suicidio

I carabinieri escludono "categoricamente" che il 15enne rinvenuto in una pozza di sangue a Capaccio Paestum (Salerno) sia stato vittima di un pestaggio.

I militari, coordinati dalla Procura della Repubblica di Salerno, al momento non hanno fornito alcuna versione sull'accaduto. Tra le ipotesi al vaglio, tuttavia, c'è anche quella di un possibile tentativo di gesto estremo.

Gli investigatori in questa fase stanno ascoltando diverse persone per provare a ricostruire la dinamica. Al vaglio anche il contenuto delle chat del telefono cellulare del minore che è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Salerno.



