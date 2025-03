Una talea di ficus del giardino Falcone all'I.C.Cangemi

"Per la nostra scuola è stata una giornata memorabile, grazie all'adesione al progetto "UN ALBERO PER IL FUTURO". Accolti dalle celestiali voci degli alunni delle classi I C e I D SS1,che hanno cantato l'inno d'Italia di G. Mameli , magistralmente diretti dalla Mezzosoprano Prof.ssa Helga Sergio, hanno fatto il loro ingresso nella sala teatro dell'I.C. 1 Cangemi, la Dirigente Scolastica Prof.ssa Carmela Mascolo, i sindaci dei comuni di Boscoreale e di Trecase l'Avvocato Pasquale Di Lauro e l'Avvocato Raffaele De Luca Presidente del Parco Nazionale del Vesuvio, il Referente del Presidio Libera di Boscoreale Sergio D'Alessio, il Maresciallo Ord. Longobardi Alessandro, l' App.Sc.Q.S. Sperandeo Angelo, l' operaio Idraulico Forestale Cardoncello Gennaro.

Si è infatti tenuta la piantumazione di una talea di ficus, prelevata direttamente dall'albero presente nel giardino di Giovanni Falcone a Palermo. L'iniziativa si inserisce in un percorso più ampio dedicato all'educazione alla legalità, portato avanti con impegno e dedizione dai docenti del nostro istituto grazie alla lungimirante e sapiente guida della Dirigente Scolastica Prof.ssa Carmela Mascolo. Un impegno profuso con tanta passione dai docenti che sono riusciti a trasmettere questo amore per la natura e per l'ambiente anche agli studenti. Come ha ricordato il Maresciallo Longobardi, l'albero di Falcone contribuirà a sensibilizzare i ragazzi non solo sul tema dell'impegno sociale, ma anche sull'importanza della salvaguardia ambientale. L'intento del Corpo forestale dei Carabinieri Nucleo Biodiversità è proprio quello di combattere i crimini ambientali con l'arma dell'educazione alla legalità . Il progetto "Un albero per il futuro" prevede, inoltre, la messa a dimora da parte degli alunni, con la collaborazione degli adulti, degli alberi piantati nelle scuole, visibili su un'apposita piattaforma web, da cui sarà possibile monitorare la crescita degli alberi e lo stoccaggio di CO2 nel tempo. I sindaci hanno infatti ricordato le peculiarità del nostro territorio appartenente al Parco Nazionale del Vesuvio esempio unico di biodiversità nel mondo, risorsa da tutelare e da proteggere. Il Referente Libera di Boscoreale Sergio D'Alessio, ha sottolineato quanto sia importante parlare di legalità nelle scuole, considerata l'ampia diffusione della microcriminalità e del mancato rispetto delle leggi. Gli alunni si sono mostrati molto interessati al dibattito, manifestando spiccate abilità nel dissertare sull'argomento. In un secondo momento i bambini delle classi quarte, si sono spostati all'esterno per partecipare alla piantumazione vera e propria , guidati e supportati dai forestali, sotto la vigilanza delle docenti.

Si ringraziano La Dirigente Scolastica Prof.ssa Carmela Mascolo, le Referenti alla Legalità di Istituto Prof.ssa Carolina D'Auria Ins. Lina Sirletti, la Prof.ssa Amato Raffaella Nives, la Prof.ssa Helga Sergio, le insegnanti Eliana Minacapilli e Margherita Fogliame, la Prof.ssa Iennaco Carmelisa.



