Truffa da 300 mila euro sui bonus cultura, un arresto

Aveva promesso a 837 giovanissimi o appena maggiorenni, di monetizzare il bonus cultura con una somma di denaro in contante previa iscrizione sull'applicazione "18App" o su un sito internet da lui creato. Un uomo residente a Rocca San Felice, in provincia di Avellino, è stato arrestato e trasferito agli arresti domiciliari per essersi appropriato di oltre trecento mila euro di voucher erogati dal ministero della Cultura tramite la Consap spa.

Il provvedimento, su richiesta del procuratore capo, Domenico Airoma, che ha coordinato le indagini, è stato firmato dal gip del Tribunale di Avellino. Il denaro era stato trasferito con bonifici su istituti bancari esteri su conti correnti a lui intestati. Deve rispondere dei reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.



