Sventata rapina in banca nell'Avellinese

Sventata rapina alla filiale della Bper di Mugnano del Cardinale, in provincia di Avellino.

Tre ore dopo la mezzanotte scorsa i ladri che avevano già danneggiato la porta di ingresso sono stati costretti alla fuga per l'arrivo di due pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Baiano impegnate in servizi di controllo del territorio.

Probabilmente messi sull'avviso da complici, si sono allontanati a bordo di due auto. Gli investigatori stanno visionando le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza per identificare i responsabili.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA