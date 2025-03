Sgambati (Uil), serve rapido rinnovo contratto lavoratori Tim

"Lo sciopero di oggi serve per garantire un adeguamento inflattivo: è una delle prerogative nel Mezzogiorno per poter dare una risposta salariale e di diritti alle lavoratrici e dei lavoratori. Anche loro, durante il Covid, sono stati determinanti per non far fermare il Paese ed è fondamentale che si arrivi rapidamente al rinnovo contrattuale".

Lo ha detto il segretario generale della Uil Campania e Napoli, Giovanni Sgambati, partecipando al presidio in corso davanti alla sede dell'Unione industriali di Napoli in occasione dello sciopero nazionale dei lavoratori Tim per il rinnovo del contratto nazionale. In Campania sono circa un migliaio gli interessati. A promuovere il presidio in piazza dei Martiri sono Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom.



