Scoppiano bombole durante un rogo, feriti tre vigili del fuoco

Tre vigili del fuoco sono rimasti feriti dallo scoppio di due bombole di gpl durante un intervento mentre era in corso un incendio in un appartamento in via Bernardo Quaranta, a Cava dei Tirreni. I vigili feriti sono stati trasportati in ospedale, e le loro condizioni non sarebbero gravi.

Due donne sono state condotte fuori dall'abitazione, piena di materiale accumulato e, a quanto si apprende, già all'attenzione dei servizi sociali. Tutti gli abitanti della palazzina sono stati fatti evacuare per motivi precauzionali. Sul posto circa 25 caschi rossi provenienti da Salerno, Mercato San Severino, Nocera, oltre a due autobotti, un'autoscala e un carro aria per la scorta di bombole.



