School Experience 4 ritorna in Campania. Dopo l'appuntamento di metà marzo a Savigliano, in provincia di Cuneo, il festival itinerante di Giffoni fa tappa ad Altavilla Silentina, nel Salernitano.

Organizzato dall'Ente Autonomo Giffoni Experience e realizzato nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso da Ministero della Cultura - Direzione Generale per il Cinema e l'Audiovisivo e Ministero dell'Istruzione e del Merito, il festival offre agli studenti delle scuole primarie, secondarie e dell'infanzia l'opportunità di vivere un'esperienza didattica coinvolgente e formativa. La tappa di Altavilla Silentina si svolgerà domani, martedì, 1 aprile, all'interno dell'Auditorium Comunale "Antonio Casagrande" di via Santa Maria. Parteciperanno gli alunni dell'Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII". La tappa è realizzata con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Altavilla Silentina e la collaborazione dell'Associazione "Astronave a Pedali" di Eboli.

"È un evento che abbiamo accolto subito con entusiasmo - ha spiegato il sindaco di Altavilla Silentina, Francesco Cembalo - per far vivere un'esperienza bella e significativa ai nostri studenti, confrontandosi così con il mondo del Giffoni Film Festival. Da tempo auspicavo il coinvolgimento della scuola e dei nostri ragazzi per costruire un percorso con il festival dedicato ai ragazzi".

Nel corso della giornata di cinema, i ragazzi potranno visionare le opere in concorso per le sezioni Your Experience (prodotti realizzati in Italia dagli istituti scolastici o da associazioni culturali) e Short Experience (realizzati da professionisti italiani e stranieri, selezionati tra oltre 1500 produzioni).

Per la sezione "Your Experience +11" gli alunni potranno assistere alle proiezioni di "The disconnect", "Giochi rubati", "Kyle", "Il prezzo dell'amicizia", "Questa non è Roma!", "La scelta giusta", "Tornare a vivere", "Le vie d'uscita sono infinite". Si procede poi con "Short Experience +11, con la proiezione di "Fino al mare", "Lights" e "Raggio Verde".

School Experience 4 coinvolgerà fino alla fine delle sue attività 18mila studenti, 2629 docenti, rendendo protagonisti oltre 160 plessi scolastici in 14 province e 52 comuni periferici e ultraperiferici. Il festival itinerante - a cura del responsabile scientifico Antonia Grimaldi e del project manager Marco Cesaro, responsabile del dipartimento Progetti Speciali di Giffoni - terminerà nella Multimedia Valley di Giffoni Valle Piana con un evento finale previsto dal 7 all'11 aprile 2025. Dal 14 al 16 aprile le opere vincitrici saranno protagoniste in un evento speciale in programma a Pomigliano d'Arco.



