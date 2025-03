Sanità pubblica, tour della Fp Cgil

Si inizierà dalle ore 6:30 del mattino, di mercoledì 2 aprile, e proseguirà per l'intera giornata, il tour che i delegati e i candidati della FP CGIL di Napoli, del comparto Sanità Pubblica, faranno tra il lavoratori degli ospedali dall'Area Metropolitana.

Da Pozzuoli a Napoli passando per Nola, Castellammare e Frattamaggiore per spiegare l'importanza del voto in vista delle prossime elezioni RSU previste per la metà di aprile.

Volantinaggio e confronto all'ingresso di tutte le strutture sanitarie pubbliche di Napoli e della sua provincia. "Questa iniziativa- spiega Antimo Morlando, segretario sanità pubblica FP CGIL Napoli- ha lo scopo di intercettare il maggior numero di lavoratori e cittadini ai quali verrà spiegato l'importanza del voto sia per le imminenti RSU che per la prossima campagna referendaria e soprattutto verrà ulteriormente ribadita le motivazioni per le quali la FP CGIL non ha firmato il rinnovo del CCNL. Per la nostra Organizzazione Sindacale- prosegue Morlando- il lavoro deve essere sicuro, certo e dignitoso e verrà difeso e non svenduto attraverso il voto libero degli operatori sanitari, il 14-15-16 Aprile con le elezioni RSU, e dei cittadini l'8 e 9 Giugno con il referendum".



