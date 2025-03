Passaporti, possibili in 54 uffici postali del Napoletano

L'obiettivo è quello di rendere più brevi di attesa evitando ai cittadini di doversi recare in più uffici. È questo il senso dell'iniziativa che vede insieme Polizia di Stato e Poste Italiane per la richiesta del passaporto che è stata illustrata dal direttore della filiale di Napoli, Carlo Orefice; dal questore di Napoli, Maurizio Agricola e dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

Gli uffici interessati sono 42 in provincia di Napoli e 12 nel capoluogo. I cittadini potranno prenotarsi presso uno dei 54 uffici postali abilitati dove avranno la possibilità di consegnare tutti i documenti, eseguire le procedure di identificazione richieste ed effettuare contestualmente anche i versamenti dovuti. Inoltre potranno chiedere di ricevere al domicilio il documento al domicilio, con un plico assicurato o in alternativa di ritirarlo in questura.

A questo punto la documentazione sarà trasmessa in Questura che avvierà le procedure per il rilascio. "In questo modo i cittadini avranno la possibilità di risparmiare certamente tempo ma anche il denaro necessario per gli spostamenti e di rivolgersi ad uno degli uffici più vicino casa", ha detto il direttore di filiale Orefice.

"Le Poste rappresentano come sempre un punto di riferimento per tanti servizi", ha detto, invece, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. "Quest'ulteriore servizio è davvero una opportunità significativa", ha ripreso.

Il questore di Napoli, Maurizio Agricola, ha evidenziato che dopo il Covid i cittadini hanno ripreso a viaggiare e c'è stata una notevole richiesta di passaporti. "Nel 2023 i tempi di attesa erano circa 80 giorni e nel 2024 li abbiamo portati a 15 giorni. E con questa partnership con Poste Italiane ci consentirà di raggiungere i posti più remoti e di ricevere a casa il passaporto", ha proseguito.



