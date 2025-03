Oltre 14 mila visitatori per Open Outdoor Experiences

Si chiude con oltre 14.000 visitatori la terza edizione di Open Outdoor Experiences, il Salone delle Attività all'Aria Aperta che si è concluso ieri all'ex Tabacchificio Next di Capaccio-Paestum (SA). Organizzato da I.Com Experiences e da Il Duomo Travel, Open Outdoor Experiences è stato sostenuto da Regione Campania, Camera di Commercio e Cna Salerno, Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, con il patrocinio ed il contributo organizzativo di Provincia di Salerno, Comune di Salerno, Comune di Capaccio-Paestum, Cna Nazionale Turismo, Cilentomania. È stata una tre giorni intensa, con 60 tra seminari convegni e laboratori e 260 relatori, oltre a corsi, masterclass, laboratori e showcooking. Best practices e scenari futuri del turismo outdoor, valorizzazione del patrimonio naturalistico e dei borghi, tourism reputation e comunicazione, tutela dell'ambiente, sport, turismo accessibile: sono solo alcuni dei temi trattati nei tanti incontri che hanno visto una massiccia partecipazione di esperti del settore ed appassionati. E ancora la l'Hackaton Open Green 2025, il Premio Green Evolution assegnato al Parma Calcio e ad AIGAEE per il progetto Strade Maestre, il Premio Giornalistico Cilentomed, i corsi per guide ambientali e di prevenzione e primo soccorso, la partecipazione attiva di centinaia di ragazzi delle scuole della provincia di Salerno. Interesse e curiosità hanno destato in particolare le tante attività organizzate nell'area esterna del tabacchificio, senza dubbio uno degli elementi caratterizzanti della fiera.

Dall'arrampicata al rafting, dal tiro con l'arco ai laboratori di ceramica; e ancora le escursioni a piedi e in bici, su tutte quella ai templi Paestum dedicata ai diversamente abili: in centinaia si sono cimentati nelle diverse attività organizzate dalle tante associazioni sportive e del terzo settore presenti in fiera. La novità più rilevante di quest'edizione 2025, il B2B "Meet&Match" svoltosi nella prima giornata di salone, ha messo in contatto 80 operatori turistici con 20 buyers italiani e stranieri per creare nuove opportunità di business. I buyers, che nei giorni di visita in fiera hanno svolto un educational tour alla scoperta dell'area archeologica di Paestum e di altre meraviglie del territorio, hanno riscontrato notevole vivacità ed elevata qualità delle offerte proposte dagli operatori turistici locali e di altre regioni italiane.

"Open si è consacrato come punto di riferimento delle aree protette del Centro Sud - ha spiegato il direttore della fiera Angelo Coda - e come l'ideale momento di strutturazione dell'offerta per il mondo dell'associazionismo e del turismo outdoor. Il Salone colma un vuoto presente in Italia in un segmento del turismo che non è affatto di serie B, ma rappresenta l'unica strada per la valorizzazione delle aree interne e per la destagionalizzazione dell'offerta. Sono emerse tantissime potenzialità: ora bisogna costruirle, metterle insieme e inserirle nel modo giusto sui mercati".

"L'edizione 2025 di Open - ha aggiunto Angelo Rocco di Duomo Travel, organizzatore della fiera insieme a I.Com Experiences - è stata caratterizzata anche dall'incontro sempre più proficuo tra associazioni, professionisti del settore ed enti di formazione, con le istituzioni a fare da collante: una rete di attori che, ognuno con il proprio fondamentale ruolo, può creare una sintesi in un settore turistico in costante crescita".





