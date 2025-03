Musiche dell'Est a Napoli nel concerto dell'Ensemble Prometeo

Musiche di Schostakovich, Arutiunian, Khachaturian e Stravinsky compongono l'itinerario musicale proposto dall'Ensemble Prometeo di scena giovedì 3 aprile (ore 20.30) nel Teatro Sannazaro di Napoli per l'Associazione Alessandro Scarlatti presieduta da Oreste de Divitiis. 'Un concerto in cui la grande tradizione russa incontra lo spirito armeno - sottolinea Tommaso Rossi, direttore artistico della Scarlatti - attraverso l'ascolto di composizioni di grande intensità espressiva e comunicativa'.

Un percorso dedicato alla musica dell'Est del mondo ideato dall'Ensemble, qui nella formazione costituita da Grazia Raimondi (violino), Michele Marelli (clarinetto), Ciro Longobardi (pianoforte), che unisce e pone a confronto brani di raro ascolto come i brillanti '5 pezzi' di Dmitri Schostakovich, il 'Trio per violino, clarinetto e pianoforte' di Aram Khachaturian e la 'Suite per trio' di Alexander Arutiunian, per concludersi con un classico come la 'Suite' tratta da 'L'histoire du Soldat' di Igor Stravinskij. 'Nella creazione del programma musicale - evidenziano i musicisti dell'ensemble - punto di partenza è stato sicuramente Stravinsky e la Suite da 'L'histoire du Soldat'. Dal lavoro effettuato sull'opera del grande maestro russo abbiamo avuto contezza del fatto che gran parte del repertorio musicale per trio è riconducibile a compositori dell'Est europeo e così abbiamo deciso di estendere ad alcuni di essi la nostra ricerca realizzando un concerto in cui rappresentare una sintesi della storia musicale di quell'area geografica'. Una sintesi musicale in cui il linguaggio ritmicamente nervoso e irregolare di Stravinsky si contrappone alla relativa linearità melodica e folklorica dei brani di Kachaturian e Arutiunian e ai temi semplici e raffinati dei 'pezzi' di Shostakovich.

L'Ensemble Prometeo, costituito nel 2009 in seno alla Fondazione Prometeo, raccoglie alcuni tra i migliori solisti italiani specializzati nella sonorità contemporanea, come Grazia Raimondi (primo violino in numerose orchestre italiane e oggi nella Camerata Strumentale Città di Prato), il clarinettista Michele Marelli (membro dell'ensemble MusikFabrik), il pianista Ciro Longobardi (docente al Conservatorio di Salerno e vincitore del Premio Kranichsteiner di Darmstadt).



