Libri: 'Larry Bird. Chi arriva secondo?' stella della Nba

È in libreria e negli store online "Larry Bird. Chi arriva secondo?" (116 pagine, 8 euro, Garrincha Edizioni), libro scritto da Diego Del Pozzo e dedicato al grande campione del basket americano e stella dei Boston Celtics negli anni Ottanta. Il volume su Bird fa parte del primo quintetto di titoli della nuova collana tascabile Monstars, pubblicata dalla casa editrice napoletana. Gli altri nuovi titoli sono "Michael Jordan. L'uomo che sapeva volare" di Carmine Aymone, "Nando Gentile. Cronaca di un'insurrezione" di Leonardo Balletta, "Allen Iverson. A modo mio" di Ivano Brindisi e "Kareem Abdul-Jabbar. Un gancio cielo di jazz e libertà" di Ettore De Lorenzo. I cinque libri saranno presentati dagli autori e dal direttore della casa editrice, Giovanni Salomone, mercoledì 2 aprile, alle 18 a Napoli, nella libreria La Feltrinelli di Piazza dei Martiri.

Col libro su Larry Bird, Del Pozzo prosegue nel suo racconto di personaggi mitici del panorama sportivo internazionale, ampliando ulteriormente i propri interessi di ricerca e narrazione, dopo i numerosi saggi sul cinema, le serie tv e i fumetti pubblicati nel corso degli anni e dopo il suo precedente lavoro a tema sportivo dei mesi scorsi, "Valdano. Il calcio come sogno", edito sempre da Garrincha nella collana tascabile calcistica Le Figurine, che ha lo stesso formato di quella nuova sul basket. Larry Legend, La Grande Speranza Bianca, il Campagnolo di French Lick (dal nome del paesino dell'Indiana, nel cuore dell'America più profonda, dove è cresciuto tra mille difficoltà): sono alcuni tra i soprannomi di Larry Bird, tre volte campione Nba con i suoi Boston Celtics (nel 1981, 1984 e 1986), uno tra i più grandi vincenti nell'intera storia del basket, il giocatore che assieme a Magic Johnson ha salvato dalla bancarotta la Nba, il campionato professionistico americano, a inizio anni Ottanta e l'ha trasformata nel fenomeno globale che è oggi, preparando il terreno a Michael Jordan e ai protagonisti di oggi come LeBron James e Stephen Curry. Del Pozzo racconta la parabola umana e sportiva di Bird, inserendola nel contesto storico, sociale e culturale dell'America dell'epoca, dalla povertà nelle campagne dell'Indiana meridionale all'epopea vincente dei Boston Celtics, dal suicidio del padre ai trionfi personali e di squadra, dalla feroce faida sportiva con i Lakers del rivale-amico Magic fino alla medaglia d'oro olimpica a Barcellona 1992 col primo e irripetibile Dream Team.

Tra le pagine di Del Pozzo prende vita il ritratto di un uomo incapace di arrivare secondo, tra "trash talking" e classe infinita, determinazione disumana e abilità nel leggere il gioco prima di tutti gli altri. Diego Del Pozzo è giornalista e storico del cinema e degli audiovisivi. È professore di prima fascia nell'Accademia di Belle Arti di Napoli, dove insegna Teoria e analisi del cinema e dell'audiovisivo, Metodi e tecniche delle produzioni seriali, Storia della televisione e dello spettacolo televisivo e Comunicazione pubblicitaria. Ha insegnato anche all'Università "Federico II" di Napoli e all'Accademia di Belle Arti di Bologna. È autore di numerosi saggi in riviste scientifiche, volumi collettivi, cataloghi, dizionari, enciclopedie. Per Garrincha Edizioni ha scritto "Valdano. Il calcio come sogno" (2024).



