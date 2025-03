Le anime morte di Mazzotta in prima nazionale a Napoli

Debutta al Teatro San Ferdinando di Napoli in prima nazionale dal 3 al 13 aprile 'Le anime morte', ovvero 'Le (dis)avventure di un onesto truffatore', di Peppino Mazzotta che riscrive e porta in scena una delle opere più note di Gogol', Anime morte, un affresco grandioso e sconvolgente della Russia di metà Ottocento, un capolavoro in cui l'autore, con la sua anarchica energia vitale, infonde l'essenza del carattere russo e, al tempo stesso, sfiora gli orrori nascosti nel profondo di tutti noi.

Testo e regia sono di Mazzotta, collaborazione alla drammaturgia Igor Esposito. Nel cast: Federico Vanni, Milvia Marigliano, Gennaro Apicella , Raffaele Ausiello, Gennaro Di Biase, Salvatore D'Onofrio, Antonio Marfella, Alfonso Postiglione, Luciano Saltarelli.

Le anime morte del capolavoro gogoliano erano in realtà i servi della gleba deceduti tra un censimento e l'altro, per i quali i proprietari continuavano a pagare la tassa governativa, nell'attesa del conteggio successivo che ne avrebbe ratificato l'effettiva dipartita.

"Gogol' ci offre, così, una tragicomica e grottesca galleria di personaggi straordinari con un'intera tavolozza di vizi e meschinità che sono manna per la scena - scrive Mazzotta nelle note di regia -. Non stupisce, quindi, che in Russia il romanzo Anime morte sia stato e continui ad essere oggetto di numerosi allestimenti teatrali più o meno grandiosi e trasposizioni cinematografiche e televisive".



