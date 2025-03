L'amore per il Napoli, domani presentazione libro Paolo Trapani

Domani, martedì 1 aprile alle ore 20.30, presso la sede di via Appia 350, a Santa Maria a Vico, su iniziativa del Club Napoli Acerra 'Celestini' e del locale club 'Cuore partenopeo', si terrà la presentazione del libro "Napoli sulla pelle, l'amore identitario per la maglia azzurra".

A presentare la serata di Santa Maria a Vico sarà la giornalista Rossella Sambuca ed all'evento interverrà anche Ivano Trotta, oggi allenatore, che in passato ha vestito la maglia del Napoli.

"Il rapporto tra squadra e città - spiega Paolo Trapani - si esprime a Napoli ogni giorno e attraverso la maglia azzurra rileva il legame indissolubile tra popolo e club, proprio come avviene tra madre e figlio.un grazie particolare agli amici Antonio Cannavacciuolo e Antonio Nuzzo, presidenti dei due Club che hanno organizzato l'iniziativa di domani a Santa Maria a Vico".



